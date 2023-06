Kim Van Oncen gaat een week op reis. Ontdek hier welke BV’s haar vervangen in ‘Goeiemorgen Morgen!’

Peter en zijn gast zullen tijdens de uitzending hun beste reisverhalen uit de doeken doen. Daarnaast legt de presentator ook een paar stevige reisdilemma’s voor die mee bepalen of er een match is of niet. Woensdag 21 juni zal Jeroen Meus Peter vervoegen. Op donderdag 22 juni komt Kim Debrie langs. Gert Verhulst is op vrijdag 23 juni van de partij. Ingeborg zal haar beste beentje voorzetten tijdens de opnames van maandag 26 juni. Dinsdag 27 juni is het de beurt aan Sven De Leijer. Tot slot is Cath Luyten de laatste gast. Zij komt mee presenteren op woensdag 28 juni.