KIJK. Vincent Banić komt zichzelf constant tegen op vakantie... op grote reclameborden

BV Leah Thys moest jaar na heupopera­tie opnieuw onder het mes: "Het vervelend­ste? Het ongemak achteraf"

Bijna een jaar na haar heupoperatie is Leah Thys (78) opnieuw onder het mes gegaan. De ‘Thuis’-actrice kreeg last van haar ogen, en besloot om lenzen te laten implanteren. Een gevolg van het ouder worden, haalt ze de schouders op in Primo. “Ook ik heb goeie én slechte dagen. C’est la vie.”