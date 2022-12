KIJK. Van Remco Evenepoel tot Nora Gharib: Zo vieren BV’s de winst van Marokko tegen Spanje op het WK

BV Helmut Lotti teleurge­steld in racisti­sche reacties na felicita­ties voor Marokko: “Lees eens een goed boek over migratie”

Het is groot feest voor Marokko, want zij gaan voor het eerst naar de kwartfinales van het WK. Ook Helmut Lotti vierde gisterenavond mee. Op de Facebook-pagina van Sporza feliciteerde hij het team met hun overwinning. Wat volgde was volgens hem “een onverstelbare hoop racistische bagger”. De zanger deelt zijn teleurstelling op Facebook. “Ik weiger om een hele bevolkingsgroep over dezelfde kam te scheren vanwege wat uitschot”, klinkt het.

12:05