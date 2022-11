KIJK. Urenlang paraderen in bikini en fotoshoots in het zwembad: zo stomen de Miss België-finalistes zich in Egypte klaar op de kroon

BVOm 5 uur ‘s ochtends gaat de wekker in Egypte, maar geen enkele finaliste die tegen haar zin aan de dag begint. Van foto- en videoshoots in het zwembad tot uren in bikini paraderen bij een gevoelstemperatuur van dertig graden: gun uzelf een exclusieve blik achter de schermen op de finalistenreis van Miss België. De 32 dames stomen zich de hele week klaar op de verkiezing in het Baron Resort in Sharm El Sheikh. Op 11 februari 2023 komen we te weten wie van hen de kroon van Chayenne Van Aarle (23) overneemt.