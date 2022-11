KIJK. Piet Huysentruyt barst in tranen uit tijdens ‘SOS Piet XL’: “Bomma was heel fier op jou”

BVIn ‘SOS Piet XL’ brengt Piet Huysentruyt na 15 jaar een bezoek aan zijn thuisstad Kuurne. Daar toont Eddy hem hoe hij nog steeds sabayon kan maken, zoals Piet hem dat jaren geleden voordeed. Maar in plaats van na afloop van het kokkerellen een antwoord te bieden op de vraag: “Wat hebben we vroeger geleerd?”, beslist Eddy om Piet een oorkonde te overhandigen, waarop een gedicht te lezen staat. In bovenstaande beelden is te zien hoe Piet na Eddy’s voordracht van het gedichtje in tranen uitbarst: “Het is vooral het stuk over Bomma...”, snift hij.