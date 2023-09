KIJK. Metejoor schrikt van pikant cadeautje dat hij krijgt op het podium

BV Liliane Saint-Pier­re en Helmut Lotti over hun grote passie: “M'n manager was een narcist”

“Ik ben een mislukte wielrenner”, zegt hij. “En ik had balletdanseres willen worden”, pikt zij in. Maar het lot had iets anders in petto voor Helmut Lotti (53) en Liliane Saint-Pierre (74). En zo komt het dat ze in september nog drie keer het podium delen in ‘Owla Showtime’, het zomerspektakel in Brugge. In ‘Dag Allemaal’ vertellen de twee iconen over de hoogte- en laagtepunten van hun carrière en mijmeren ze over verloren dromen en nieuwe toekomstplannen. “Ik heb nooit gedacht om van zingen een carrière te maken. Om geld te verdienen moet je werken, redeneerde ik.”