KIJK. James Cooke krijgt minimusical op Radio 2

James Cooke en zijn partner Dorian Liveyns waren onder de indruk van de mini-musical die ze kregen in het Radio 2-programma ‘Goeiemorgen morgen’, met alleen maar lovende woorden. “Het is door je hart van goud dat Vlaanderen voor je viel. Of is het misschien toch door die looks en dat groot seksappeal? Sinds Gertje op de boot kon het echt niet meer mis. Geen sprong was nooit te groot, in het water als een vis. Al wat jij doet is magisch. Op jezelf vertrouwd, je werkt met hart en ziel. Zoveel musicals gebouwd en nu gekregen wat je wil”.