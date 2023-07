KIJK. Genieten van de zon en sporten in de hitte: zo vullen BV’s hun zomerdagen

BV Pat en Loredana laten 'Zomerhit' doelbewust links liggen: "We hebben dat niet nodig”

De meeste Vlaamse artiesten doen er alles aan om ‘Zomerhit’ te winnen, maar Pat Krimson (58) en Loredana De Amicis (37) laten de liedjeswedstrijd doelbewust links liggen. Te druk, klinkt het. En dat is met 83 optredens op drie maanden tijd allesbehalve overdreven. In een uitgebreid gesprek vertelt het echtpaar over hun razend drukke zomer, Loredana’s solo-carrière en de eenmalige terugkeer van Leopold 3. “Er werd gesuggereerd dat Erik Goossens Leopold 3 te min vond.”