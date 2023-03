KIJK. Frank Deboosere krijgt minutenlang applaus van honderden collega’s, weerman is zichtbaar overdonderd

Showbits Wie van deze kandidaten heeft het hoogste ‘mol’-gehalte?

Zondag 19 maart gaat het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ van start. Daarin gaan we, hopelijk, eindelijk te weten komen wie de mysterieuze tiende kandidaat is dit jaar. Voorlopig zijn wel al alle andere namen bekend. Showbits-reporters Senne en Desna speculeren alvast over wie volgens hen het hoogste ‘mol’-gehalte heeft. Bekijk de mogelijke pistes in deze nieuwe Showbits-video.