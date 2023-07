KIJK. Dan toch geen verzoening?: Temptation Megan aan het feesten op Kreta zonder vriendje Joey



bvDe liefde tussen reality-ster Megan Desaever en Joey Ceti lijkt dan toch over and out. Desaever deelt op haar sociale media beelden waarin ze dansend en feestend te zien is op het Griekse eiland Kreta. Ze is daar met twee vriendinnen. En van Joey Ceti is er geen spoor te vinden. Het duo leerde elkaar kennen tijdens het negende seizoen van ‘Ex On The Beach: Dubble Dutch’. Alles leek goed te gaan, tot het stelletje naar Ibiza ging.