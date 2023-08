KIJK. Carmen en Boma uit ‘FC De Kampioenen’ dollen in backstage van Rijvers Festival: “Hoezo, hier is geen Boma-worst?”

bv Verslaafd aan schepsnoep, ziek van de geur van Aperol Spritz en dol op mooie regenjas­sen: dit zijn de 13 geheimen van Q-dj Vincent Fierens

“Wanneer mijn lief en ik om drie uur terugkomen van het café, liggen we pas om vier of vijf uur in bed, omdat we thuis eerst nog muziek opzetten en bitterballen eten.” Vincent Fierens maakt er ook geen geheim van dat hij een ‘plakker’ is, maar wie is z’n favoriete Spice Girl? En hoe verborg hij slechte toetsen voor z’n ouders? Deze zomer probeert ‘TV Familie’ alle geheimen van BV’s te ontfutselen. Deze week is Vincent Fierens (30) aan de beurt, bekend van van Qmusic en ‘I Can See Your Voice’ op VTM.