KIJK. Astrid Coppens haalt viool weer boven: moeder geeft mini-optreden met dochter Billie-Ray

Showbits Ook turbulente periode komt aan bod in documentai­re Metejoor: “Omdat het mij zoveel pijn heeft gedaan”

Donderdagavond stelde zanger Metejoor zijn eigen documentaire voor in Kinepolis Antwerpen. In ‘Met de Joris’ is de zanger openhartig over zijn leven, zowel op als naast het podium. Showbits-reporter Senne kon hem samen met zijn zus Lisa spreken op de première. De documentaire is vanaf zaterdag te bekijken op Streamz.