Kersverse papa Michiel De Meyer: “Unieke naam voor onze baby gevonden op een doodsprentje”

BV Celien op de planken met collega’s van mama Margriet: “Totaal geen zenuwen voor theaterde­buut”

De afgelopen week ging haar moeder Margriet Hermans met alle aandacht lopen, nadat ze onverwacht de ‘Zomerhit’ in de wacht sleepte. Maar nu komt Celien met groot nieuws. Binnenkort maakt ze haar theaterdebuut in ‘Het spook van de operette’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Zenuwachtig is Celien niet. Ze staat immers met oude bekenden van haar moeder op de planken. Wie dat zijn, ontdek je in een nieuwe Showbits.

26 augustus