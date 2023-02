Kersverse mama Kat Kerkhofs laat in haar ziel kijken: “Een luxeleven? Dries en ik eten niet elke avond kaviaar, hé”

BV Els de Schepper gaat opnieuw studeren: “Ik ben bijna drie keer zo oud als mijn medestuden­ten”

Els de Schepper (57) bracht tijdens de coronaperiode een kunstboek uit, en sindsdien heeft kunst haar helemaal in de greep. Zodanig zelfs dat Els nu weer op de schoolbanken zit. Ze volgt een opleiding 3D Ontwerp aan de Hogeschool Gent. In een interview met ‘Primo’ vertelt de actrice alvast wat meer over haar opleiding, hoe ze geleerd heeft om grenzen te stellen en haar vele overtuigingen. “Als een vrachtwagen met varkens me op de autosnelweg passeert, zeg ik ‘sorry’.”

3 februari