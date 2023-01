Kenji en Shania Gooris over hun band als broer en zus: “We hebben soms over de stomste dingen ruzie”

BV Adil El Arbi en Bilal Fallah ontmoeten regisseur Oliver Stone: “Een uur gepraat met mijn idool”

Adil El Arbi (34) en Bilal Fallah (36) hebben iets meegemaakt dat ze nooit meer zullen vergeten. Het Belgische regisseursduo heeft namelijk Oliver Stone (76) ontmoet. De iconische Amerikaanse regisseur is bekend voor zijn films ‘JFK’ en ‘Platoon’. De drie regisseurs hebben een uur lang met elkaar gepraat over de films en de carrière van Stone. “‘JFK’ is mijn favoriete film van sinds ik kind was. Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik hem heb ontmoet”, vertelt Adil op Instagram.

2 januari