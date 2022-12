Katja Retsin volgt acteerlessen: “Nog geen seconde spijt van gehad”

“Twee maanden officieel terug student, en dan nog op de toneelschool”, schrijft Katja Retsin op sociale media bij enkele foto’s van zichzelf in actie. “Of ik nu het zot in mijn kop gekregen heb, of het eerder lijkt op een midlife crisis - ik heb vooral mijn hart én een oude liefde gevolgd, en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Integendeel! Elke week trek ik een dag voor mezelf uit en smijt ik me volledig - soms letterlijk - in de wereld van het acteren. Met dank aan de verschillende toppers uit het vak voor deze zalige leerschool.” De hashtags verraden dat Retsin les volgt aan de Nederlandse Acteursschool, die vestigingen heeft in Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn. Gevestigde waarden als de Nederlandse actrice Hailan Reijn (‘Red Light’) en onze landgenote Eva van der Gucht (‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’, ‘De Dokter Bea Show’) geven er les.