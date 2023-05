Kate Ryan en echtgenoot Kristof uit elkaar

De twee trouwden in januari 2020 in Mechelen. Vorig jaar vertelde Kate Ryan nog in Story dat het huwelijksleven “rustig en veilig” aanvoelde. “Zijn huwelijksaanzoek kwam totaal onverwacht, maar ik was heel blij want ik wilde het wel graag. Het was een intiem huwelijksfeest. Getrouwd zijn maakt mijn leven aangenamer en mooier. Ik heb even op de ware liefde moeten wachten, maar wie niet? Als je jonger bent, ben je nog op zoek naar jezelf. Ik focuste me op mijn carrière en nam geen tijd om in mezelf te keren. Met het ouder worden ben ik kalmer geworden. Kristof kwam vijf jaar geleden op het juiste moment in mijn leven. Ja, ik heb een goede én knappe man. Wie had dat ooit gedacht? (lacht)”. De zangeres was bovendien plusmama van het dochtertje van Kristof. “Een mooie extra. Mila en ik komen goed overeen. Ik werd meteen aanvaard. Ik vind het boeiend om haar te zien opgroeien. Ik ben een zorgzaam type dus voor haar zorgen is geen probleem. Samen meisjesdingen doen, heel tof!”