Kasteel uit ‘Chateau Meiland’ heeft eindelijk nieuwe eigenaars: “We kenden de serie totaal niet”

De wereld van Nanoe VIDEO. Achter de schermen in het grootste bordeel van het land: "Voor 110 euro kan je hier 11 uur lang een raam huren"

Voor aflevering 7 van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ gaan we op bezoek in ‘Villa Tinto’, het kloppend hart van het befaamde Antwerpse Schipperskwartier, met 915.000 bezoekers per jaar nog steeds de drukst bezochte, maar ook best georganiseerde en veiligste rosse buurt van België. ‘Villa Tinto’ wordt al meer dan 17 jaar aanzien als een schoolvoorbeeld om raamprostitutie een plek te geven in de stad. Toch slaagde nog geen enkele andere stad erin het beproefde concept te kopiëren. Het geheim achter de Villa? “De grote zichtbaarheid maakt dat het een fijne en veilige plek is voor zowel klanten als sekswerkers”.

14 oktober