Karl Vannieuwkerke (52) wordt opnieuw papa

BV Broers Average Rob en Arno The Kid nemen zondag deel aan Ironman: "Als iemand zegt dat het onmogelijk wordt, zijn we niet meer te stoppen”

“Zelfs al moet ik de laatste kilometers wandelen in plaats van lopen, ik moet en zal die finish halen.” Robert Van Impe (31), beter bekend als internetfenomeen Average Rob, is vastberaden om z’n deelname aan de Ironman in het Oostenrijkse Kärnten-Klagenfurt komende zondag tot een goed einde te brengen. Samen met z'n broer Arno The Kid (24) gaat hij de spectaculairste uitdaging uit z'n leven aan. In dit interview vertelt het duo over de intense voorbereidingen, pijnlijke blessures en de waarschuwingen van dokters die ze in de wind sloegen. “Toen ze zeiden dat ik het riscio liep op een hartaanval was dat een serieuze wake-upcall.”