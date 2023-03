Karen Damen wil carrière weer in stroomversnelling brengen: “Het mocht weer wat meer zijn dan losse flodders”

BV KIJK. Véronique - Mummie - De Kock waagde zich tijdens Miss Bel­gië-finale al aan ‘Without you’ van Mariah Carey

Véronique De Kock (45) heeft zich in de afgelopen weken meer dan één keer bewezen in ‘The Masked Singer’, maar het was zeker niet de eerste keer dat onze favoriete Mummie met een microfoon in haar handen op het podium stond. Tijdens de finale van Miss België in 1995, die ze uiteindelijk won, waagde ze zich al eens aan ‘Without you’ van Mariah Carey. Al klonk de brunette destijds heel wat minder toonvast... “Die beelden achtervolgen mij al bijna dertig jaar.”