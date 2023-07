Karen Damen slachtoffer van steeds driestere internetfraude: “Zelfs mijn moeder belde me al, compleet in paniek”

BV PORTRET. Sarah Puttemans, meer dan ‘de vriendin van’ Viktor Verhulst: “Door m’n pestverle­den ben ik sterker geworden”

“In ‘De Verhulstjes’ zal je me niet zien”, vertelde Sarah Puttemans (24) - wederhelft van Viktor (28) - vorig jaar nog. Dat betekent echter niet dat ze geen andere tv-paden wil bewandelen, want dit najaar roert ze in potten en pannen in ‘Celebrity MasterChef’ op Play4. Maak kennis met de populaire influencer die veel meer is dan een luxepoes en ‘de vriendin van’. “Sommigen denken dat ik alles van m’n ouders krijg. Daar raak ik heel gefrustreerd door.”