Karen Damen opnieuw in zee met K3-ontdekker William Vaesen: “Het mocht weer wat meer zijn dan losse flodders”

BV Ludo Hellinx zit na ontslag bij ‘Familie' nog steeds zonder werk: “Zelf vragen om een rol? Zo werkt het niet”

Ludo Hellinx (67) is dankzij de herhalingen van ‘Familie’ én ‘Flikken’ alomtegenwoordig op scherm. Toch zit de acteur thuis zonder werk. Vorig jaar reageerde hij nog verbitterd op z’n ontslag bij ‘Familie’, maar nu laat hij de deur op een kier staan. “Hoop doet leven”, klinkt het in ‘Primo’. En kijk, binnenkort zullen we hem nogmaals in de VTM-soap zien opduiken. “Hopelijk komt er nog nieuw tv-werk.”