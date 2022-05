K3'tje Marthe in alle stilte getrouwd met Baba Yega-choreograaf Sinerjey

Marthe en Sinerjey kozen voor een eerder bescheiden feest in het Waalse Bertrix, waarop een vijftigtal gasten uitgenodigd waren. Om te vermijden dat er vroegtijdig details uitlekten over de plechtigheid, maakte het stel geen gebruik van een klassieke uitnodiging. Zo werd de informatie over het hele gebeuren op verschillende tijdstippen doorgespeeld. Onder andere de dresscode — dames in jeansblauw en heren in een wit hemd met een zwarte of grijze broek — was hier onderdeel van. Ook tijdens de trouwpartij zelf was discretie het hoogste goed: zo moesten alle gasten hun smartphones afgeven, om te vermijden dat het nieuws zou uitlekken.

Wanneer de twee beslisten om te trouwen, is niet duidelijk. Al liet Marthe zich recent wel ontvallen dat haar relatie door de hele coronaperiode een stuk sterker was geworden. “Omdat we altijd met z’n tweetjes waren, zijn we veel sneller als koppel gegroeid dan in normale tijden”, klonk het in gesprek met ‘Dag Allemaal’. “Je zit heel dicht opeen in je bubbel. We leerden sneller elkaars ­leuke kantjes kennen, en dan wil je elkaar opeten. Maar je ontdekt natuurlijk ook de ­minder aangename dingen, en dan moeten de frustraties er al eens uit. (lacht) Maar dat lukt en we zijn vooral enorm naar elkaar toe gegroeid.”

Baba Yega

Het koppel leerde elkaar kennen op de werkvloer. Sinerjey werkt, net als zijn kersverse echtgenote, voor Studio 100. Nadat hij in 2012 deelnam aan ‘So You Think You Can Dance’, kon hij zijn professionele loopbaan als danser en choreograaf in een mum van tijd uitbouwen. Zo werd hij choreograaf bij het dansproject Baba Yega, dat in 2016 ‘Belgium’s Got Talent’ won, en sinds enkele jaren ook deel uitmaakt van de Studio 100-stal. Gevraagd naar het huwelijk van hun twee werknemers, wil Studio 100 het nieuws noch bevestigen noch ontkennen.

