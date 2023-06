K3 maakt musicaldebuut met herneming van ‘De 3 biggetjes’: “Wij hebben hier zélf om gevraagd”

BV Lotte Stevens neemt ons mee backstage bij ‘Red Star Line’: “In het begin vroeg ik me af hoe ik hier levend zou uitraken”

Niet enkel is ze de nieuwe Mega Mindy, maar Lotte Stevens (29) is ook de rijzende musicalster die te bewonderen valt in het spektakel ‘Red Star Line’. De blonde nachtegaal - die in de musical voor de verandering een bruine pruik draagt - gunt de lezer een unieke blik achter de schermen van deze grootse Studio 100-productie, waar ook heel wat stuntwerk bij komt kijken. “Er kan veel mislopen.”