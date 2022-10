‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy niet gevraagd als vervangster voor Hanne: “Ik weet niet hoe het komt”

“De vraag is me niet gesteld”, vertelt Amy. “Ik weet niet hoe het komt. Maar ik ben niet teleurgesteld. Ik gun het Diede van harte, al had ik het natuurlijk ook wel graag gedaan.” Ze vervolgt: “Ik voel me eigenlijk ook niet beledigd. Vanaf het begin van ‘K2 zoekt K3' was het duidelijk dat Diede beter kon zingen en dansen dan ik. Diede is ook een zeer technische zangeres. Ik denk dat Studio 100 gewoon iets had van: ‘Diede is meteen met die pasjes weg, en als we Amy dat nog allemaal moeten aanleren...’”