K2 is opnieuw K3: Hanne is terug uit zwangerschapsverlof

Op veertien november is Hanne bevallen van haar zoontje Julien. “Ineens was je daar, ons ventje. Na al die maanden kunnen we je eindelijk in onze armen houden. Het is onwerkelijk, overweldigend en tegelijkertijd zo vertederend, leerrijk en magisch”, liet het K3’tje destijds weten op sociale media. “Bedankt voor de mooie, lieve reacties! Het is waanzinnig dat zo veel mensen zo intens met ons meeleven. You guys rock! Nu kruipen wij weer in onze bubbel. Ik neem nog even de tijd om te genieten van deze unieke, eerste momentjes. I’ll be back soon.