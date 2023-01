Julie Vermeire en Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou over ‘Een Echte Job’: "Toen ik meer succes begon te krijgen, kwamen de haatreacties"

BV Vincent Fierens presen­teert de rode loper van de Gouden Schoen aan de zijde van Celine Van Ouytsel: “Ik hoop dat ze me ‘BV Darts’ heeft vergeven”

De Gouden Schoen is niet het enige wat zal blinken woensdag. Ook Q-DJ Vincent Fierens (30) zal schitteren op de prestigieuze rode loper, waar hij voor het vierde jaar op rij de beau monde van het Belgische voetbal mag ontvangen. En deze editie is hij niet alleen. Ex-Miss België Celine Van Ouytsel (26) straalt aan zijn zijde. De presentator vertelt uitgebreid over zijn vorige edities, kersverse co-host en laat al eens in zijn kaarten kijken. “Een aantal jaar geleden was Marc Coucke te gast op de Gouden Schoen. Sindsdien zitten we af en toe in elkaars dm’s op Instagram.”

23 januari