Jonatan Medart over zijn coming-out en de liefde: "Fijn dat ik mezelf niet meer de hele tijd moet verantwoorden”

“Vanessa is heel beschermend opgevoed. Bij mij voelt ze zich vrij.” Na de zomer stapt Lou Deprijck (77) in Las Vegas in het huwelijksbootje met zijn 51 jaar jongere Thaise vriendin. Steenrijk is hij geworden van z’n hits en hij heeft huizen overal ter wereld. Z’n officiële adres is nog steeds in België, maar na z’n huwelijk wordt hij heel bewust staatsburger van Thailand. Waarom? Dat vertelt hij aan ‘Primo’.