Jonatan Medart heeft nieuw lief, blijkt uit video met boodschap van Starbucks-medewerker: “Ik ben bezet, sorry”

BV Koen Crucke en Martine Jonckheere spelen showbizz­kop­pel in nieuwe kerstkome­die: “Dat gaat vonken geven”

Koen Crucke mag dan niet meer te zien zijn in de nieuwe kerstshow van ‘Samson en Marie’, maar de 71-jarige acteur is duidelijk niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. Crucke heeft een rol te pakken in de kerstkomedie ‘Kerst met krukken’. De acteur krijgt bovendien het gezelschap Martine Jonckheere. In dit nieuwe project van het Farcetheater spelen de twee een showbizzkoppel.