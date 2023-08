Joke van de Velde mist haar overleden zus meer dan ooit: “Op moeilijke momenten maak ik een praatje met haar”

BV “Ik zou twee nieuwe knieën moeten krijgen, maar zie de operatie niet zitten”: Annie ‘De Bomma' Geeraerts wordt 97

De bekendste bomma van Vlaanderen wordt 97. ‘Familie’-actrice Annie Geeraerts viert die straffe verjaardag met haar familie op vakantie in Oostduinkerke. En met goed nieuws, want ondanks haar hoge leeftijd mag de oudste soapactrice van het land aan de slag blijven. “Sinds ik geklaagd heb over mijn aandeel in ‘Familie’, mag ik niet alleen meer, maar ook interessantere scènes spelen.”