Johan Terryn over de Alzheimer van zijn moeder: “Ze leest nog altijd de krant, maar als ze die dichtslaat, is ze alles weer vergeten”

BVActeur en auteur Johan Terryn (53) komt deze week met een nieuw boek: ‘Alles en iedereen gaat weg, behalve mijn goede luim’. Daarin vertelt hij over de Alzheimer van zijn moeder, en hoe ze daar samen mee hebben leren omgaan. In ‘De Tafel Van Vier’ vertelt hij wat meer over zijn ervaringen.

“Een zevental jaar geleden kreeg ze de diagnose”, steekt hij van wal. “We begonnen te merken dat we tijdens gesprekken veel moesten herhalen. Dat we drie minuten later nog eens moesten zeggen wat we net al gezegd hadden. Het bleek een medische oorzaak te hebben.”

Vooral in het begin was het moeilijk om ermee om te gaan. “Ik moet eerlijk toegeven, toen ik er voor het eerst mee geconfronteerd werd, was ik geïrriteerd en gefrustreerd”, klinkt het. “Je krijgt normaal gezien alleen van je ouders, en ineens kantelt dat. Dan moet je zélf alles tien keer uitleggen. Je gaat denken: ‘Amai, ben je nu al vergeten wat mijn kinderen studeren?’ Maar je kan het gevecht niet aangaan. Dus ik heb mezelf op de vingers getikt: ‘Je moet jezelf veranderen, want de ziekte zal niet veranderen.’”

Voorlopig is zijn moeder nog heel helder, ze gaat niet snel achteruit, maar blijft op hetzelfde niveau van de ziekte. “Er zijn verschillende stadia en vormen, en de situatie op dit moment is leefbaar. Haar kortetermijngeheugen en oriëntatie is ze kwijt, maar verder is ze wel heel helder. Ze leest nog elke dag de krant, maar als ze ze dichtslaat is ze het weer vergeten.”

Dat ze nog zo goed bij de pinken is, maakt het net moeilijker voor zijn moeder. “Ze beseft het heel goed, en ze heeft er soms verdriet om”, zegt Johan. “Ze heeft jaren in het onderwijs gestaan, dus ze vindt weten en leren belangrijk. Dat dat niet meer lukt, is frustrerend. Andere momenten gaat het heel goed. Zo blijft ze mijn vorige boek maar opnieuw lezen: ‘Ik pak het elke keer vast en ik vind het heel interessant’, zegt ze dan. ‘Maar als ik het wegleg vergeet ik wat erin staat. Tja, dan lees ik het gewoon opnieuw!’ En dat is mooi.”

‘Alles en iedereen gaat weg, behalve mijn goede luim’ ligt vanaf vrijdag in de winkel. “Ik heb haar alles voorgelezen, dat was de enige manier waarop ik kon weten of ze het echt oké vond: zelf haar reactie zien”, besluit hij. “We hebben smakelijk gelachen, maar het was ook heel emotioneel. Ze staat er volledig achter.”

LEES OOK