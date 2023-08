Jo Vally werd gevraagd voor ‘The Masked Singer’, maar fobie deed hem de das om: “Echt, ik dacht dat ik ging sterven”

BV Oeps! ‘Zomerhit’-tro­fee van Pommelien Thijs is al stuk

Zaterdag werd Pommelien gekroond als de winnaar van ‘Zomerhit 2023', met haar hitsingle ‘Erop of eronder’. Maar nog geen 24 uur nadat ze haar trofee in handen kreeg, lijkt Pommelien al een ongelukje te hebben voorgehad. De trofee, die ze naar eigen zeggen aan haar oma zal geven, is al stuk! Dat is te zien in een foto die ze deelde op Instagram.