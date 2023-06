Jo Vally maakt politieke droom waar: “Maar ik heb niet de pretentie om te zeggen dat ik veel stemmen zal halen”

BV Ingeborg zoekt naar droomwo­ning in het buitenland: “Over vijf jaar zie ik ons die stap zetten”

Een simpel telefoontje om haar te bedanken voor haar inzet voor ‘Million Dollar Island’. Het bleek een fijne verrassing voor Ingeborg Sergeant (56). “Het is dan ook ooit wel anders geweest”, vertelt ze in een interview met Dag Allemaal waarin ze geconfronteerd wordt met eerdere uitspraken. Het resultaat is een gesprek over de zorgen om haar vader, de droom die ze koestert en plastische chirurgie. “Ik maak me zorgen om al die jonge vrouwen die hun uitdrukking kwijt zijn.”