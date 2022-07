Jitske Van de Veire openhartig over het leven als plusmama: “Zij heeft gehuild. Ik heb gehuild”

Jitske Van de Veire is ondertussen al iets meer dan een jaar plusouder van een meisje van zeven. “Met alle ups en downs. Met traantjes en lachjes en kusjes en samen dansen in de douche. En gesprekjes. Véél gesprekjes”, klinkt het verder nog op Instagram. Wanneer we Jitske bellen, bevestigt ze dat het plusouderschap haar leven veranderd heeft. “Het begint al met het feit dat je leven plots opgedeeld is in weken. De ene week is ze bij ons. De andere week niet”, aldus Jitske. “Daarnaast zit ik plots ook weer in het schoolsysteem. De grote vakantie en kerstvakantie zijn bijvoorbeeld opnieuw een ding. Als je geen kindje hebt om voor te zorgen, ben je daar niet mee bezig.”