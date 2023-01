Jitske Van de Veire liet ooglidcorrectie uitvoeren: “Het ziet bont en blauw”

De reden voor de draadjes in haar oogleden? Jitske liet een ooglidcorrectie uitvoeren. “Ik ben op relatief korte tijd meer dan twintig kilo afgevallen. Daardoor is mijn ooglid wat beginnen hangen en kreeg ik hoofdpijn”, vertelt ze ons. Maar er zijn ook twee andere oorzaken: “Het is daarnaast ook erfelijk. Mijn mama heeft er bijvoorbeeld ook last van. En om heel eerlijk te zijn... Het is ook voor het esthetische aspect. Ik zag er ook gewoon veel vermoeider uit, dus besloot ik dat er een stukje weg mocht.”

Maar ondanks de noodzaak van haar operatie, had Van de Veire wel wat twijfels bij het online plaatsen van de foto. “Ik was een beetje bang dat mensen zouden reageren: ‘Je staat altijd voor zelfliefde en body positivity en nu laat je jouw oogleden corrigeren.’ Maar de enige reacties die ik voorlopig gekregen heb zijn eigenlijk zeer positief. Veel mensen zeggen: ‘Ah ja, ik heb dat ook al laten doen.’ Dus het is wel echt iets dat leeft blijkbaar.”

Bont en blauw

Volgens Jitske verliep de operatie ook zeer goed. “Over twee dagen mogen mijn draadjes eruit en dan gewoon goed verzorgen nadien. Na verloop van tijd zal het er dan gewoon normaal uitzien. Iedereen die me nu ziet, denkt: ‘O God, wat is er met jou gebeurd.’ Want het ziet ook bont en blauw. Maar kijk, je moet er iets voor over hebben”, besluit Jitske.

