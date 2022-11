Jitske Van de Veire deelt ongewenste foto’s die ze kreeg van volgers: “Soms ben ik er echt klaar mee”

Het is niet de eerste keer dat Van de Veire van leer trekt tegen de ongepaste berichten die ze krijgt. Zo deelde ze eerder deze maand een mailtje waarin iemand haar “de opperlesbo van Vlaanderen” noemde. “Heteroseksualiteit is de norm in Vlaanderen. The rest of you are just visiting", klonk het daarin. “Net hierom blijf ik babbelen over zaken zoals mijn geaardheid of mijn zelfbeeld”, liet Jitske vervolgens weten.