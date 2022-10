Jeroen Meus worstelt met het overlijden van z’n broer: “Hij was chronisch ziek, ik heb chronisch verdriet”

BV Slangen en halfnaakte danseres­sen: de legendari­sche Zundays herleefden even op afterparty van ‘Zillion’

Bij een première hoort ook een afterparty, en die van ‘Zillion’ was er eentje om ‘U’ tegen te zeggen. In de Waagnatie in Antwerpen kwamen de legendarische Zundays - de decadente erotische feestjes in de megadiscotheek waar de film rond draait - weer even tot leven. Inclusief pikante podiumshows. Bekend Vlaanderen, waaronder Frank Verstraeten himself, stond erbij en keek er graag naar.

