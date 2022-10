Jeroen Meus neemt afscheid van zijn hond Ballie: “Bedankt voor zoveel liefde”

BV Studio 100 kondigt sterren­cast aan voor feelgood musical ‘Vergeet Barbara’

Dat Gert Verhulst (54), James Cooke (37), Jonas Van Geel (37) en Jelle Cleymans (37) de hoofdrollen voor hun rekening zullen nemen in de feelgood musical met hits van Will Tura (82), was reeds bekend. Maar vandaag werd ook onthuld wie de andere castleden zijn van ‘Vergeet Barbara’. En dat zijn niet de minste. Want onder meer Peter Van de Velde (55), Free Souffriau (42) en Michiel De Meyer (28) zullen ook te zien zijn in het stuk.

