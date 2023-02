Jeroen Meus en zijn broer Hans rouwen samen om Wim: “We hadden niet altijd de beste relatie”

KIJK. Jeroen brengt een bezoekje aan het graf van zijn broer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Net als in de voorbije aflevering van ‘Dagen zonder broer’, zoekt Jeroen Meus getuigen op die net als hij een dierbare verloren. Door hun verhaal te aanhoren, hoopt hij zijn eigen verdriet beter te kunnen plaatsen. In zijn rouwproces stevent Meus nu af op de dag van de dodenherdenking, Allerheiligen. Tegen die datum kijkt Jeroen erg op, vertelt hij. “In november hebben we tegen jou gezegd dat het ging stoppen”, spreekt hij emotioneel een bandje in, gericht aan zijn broer. “Ik kijk echt op tegen die periode. Het gaat niet fraai zijn, maar ik probeer mijn rug recht te houden.”

Om die eerste november draaglijker te maken, zoekt Jeroen het gezelschap op van zijn oudere broer Hans. “Je weet dat ik niet altijd de beste relatie heb gehad met Hans” spreekt hij opnieuw een boodschap in. “Maar die is nu goed geworden en dat doet deugd.” Wanneer ze samen naar het kerkhof rijden, vraagt Hans of Jeroen vanaf het begin dacht dat Wim het niet ging halen. Jeroen knikt. “Maar ik ben altijd meegegaan in het verhaal. Al denk ik wel dat hij het besefte. Een keer heeft hij me bedankt voor alles wat ik voor hem deed, maar over zijn situatie wilde hij het niet hebben. We zijn er niet op getraind. We kunnen wel met het leven overweg, maar niet met de dood”, klinkt het tijdens een gesprek in de wagen.

Volledig scherm Hans en Jeroen Meus onderweg naar het kerkhof. “Een keer heeft hij me bedankt voor alles wat ik voor hem deed, maar over zijn situatie wilde hij het niet hebben.” © VRT

Trots

Wim Meus overleed op de laatste dag van 2021 na een slepende ziekte. “De kinderen... daarom vind ik het zo erg”, zegt Hans stil in de auto. “Een keer vroeg hij me of ik nog een beeld had van mama en papa voor ze gescheiden waren, ik was toen zes. ‘Flarden’, zei ik. ‘Maar niet dat ze samen in de zetel zitten ofzo’. Pas later begreep ik waar hij naartoe wilde. ‘Dat is dan duidelijk’, zei hij. ‘Dan gaan mijn kinderen me nooit gekend hebben.’” Jeroen slikt, maar schudt het hoofd. “Wij gaan de herinnering naar zijn kinderen levend houden, zo gaan ze hem wel herinneren.”

Volledig scherm Hans en Jeroen Meus spenderen 1 november samen. “Ik heb er energie van gekregen” © VRT

Uiteindelijk blijkt die eerste november een heilzame dag voor de twee. Er kwam veel volk een bezoekje brengen aan het graf. “Ik heb er energie van gekregen”, besluit Jeroen in de memo aan Wim. “Het was precies of Hans en ik met twee, drie willen zijn. Je zou echt trots op ons zijn. We doen dat goed, het gaat ons lukken.”

Dagen zonder broer, één, 20u45

KIJK. Jeroen Meus: “Ik zou nooit sterrenchef geweest zijn”

LEES OOK