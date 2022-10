Jeffrey uit ‘De Bachelorette’ vertelt voor het eerst over steekpartij en mishandeling van zoontje: “Pervers dat mijn ex hem vaker mag zien”

BV “Ook als het minder goed gaat, zijn we er voor elkaar”: The Starlings vieren eerste huwelijks­ver­jaar­dag

Vrijdagavond waren ze nog de verrassing van de avond tijdens ‘Liefde Voor Muziek LIVE’ in de Lotto Arena en op zaterdagavond staan The Starlings alweer op de planken in De Panne. Tussen alle optredens door zouden Tom en Kato bijna vergeten dat ze op 24 september exact één jaar getrouwd zijn, maar niets is minder waar. Een jaar later is de liefde tussen het koppel nog altijd even groot.

24 september