Jean-Marie Pfaff herstelt van beenletsel: “Dit kan er ook nog wel bij”

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Toen Jean-Marie - samen met een andere man - een balk moest optillen en op de schouder dragen, liep het mis. Zijn helpende hand struikelde waardoor de balk naar beneden viel, langs Jean-Maries knie, tot aan de enkel van zijn linkerbeen. “Jean-Marie bleef er heel rustig bij, ook al bloedde het stevig. Een diepe snede in zijn scheenbeen moest genaaid worden, met twaalf hechtingen. Hij kreeg ook een spuit tegen tetanus en moet antibiotica slikken”, vertelt dochter Kelly Pfaff. “Het klinkt dramatischer dan het is. We hadden zoiets van: ‘Dit kan er ook nog wel bij’... De eerste dagen moest hij zijn been omhoog houden en de open wonden die niet genaaid werden, moesten goed verzorgd worden. Hij mocht er aanvankelijk niet op staan dus moest hij afhaken voor enkele actes-de-présence. Het was even pittig maar intussen rijdt hij zelf naar ons mama in het ziekenhuis en heeft hij zelfs geen krukken meer nodig. Al zijn afspraken kunnen opnieuw doorgaan. Het geneest mooi. De grote pijn is weg, zegt hij.”