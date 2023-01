Jean-Claude Van Damme niet langer verdacht van aanranding: onderzoek werd geklasseerd

In april vorig jaar raakte bekend dat Van Damme beschuldigd werd van aanranding. De feiten zelf dateren op hun beurt van augustus 2021. Het vermeende slachtoffer, een 33-jarige vrouw uit Brussel, verklaarde destijds in een exclusieve champagnebar lastig te zijn gevallen door de acteur. “Het was duidelijk nadat hij enkele lijntjes gesnoven had. Daarna werd hij een andere persoon”, klonk het destijds. De vrouw in kwestie beweerde ook nog dat Jean-Claude Van Damme haar aangeraakt had en haar gevraagd had om seks met hem te hebben. Verder verklaarde de vrouw ook dat ‘The Muscles from Brussels’ haar in een wc-hokje had geduwd en geprobeerd had haar uit te kleden. Nadien zou de acteur geprobeerd hebben om haar oraal te bevredigen. “Daarna viel ik flauw.” Uiteindelijk slaagde de vrouw erin om te ontkomen. Kort na de feiten diende ze een klacht in.