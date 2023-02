“Je hebt een persoonlijkheidsstoornis vrees ik”: Megan en Dennis vechten hun vete openlijk uit (en daten ondertussen met oude bekenden)

BVSmoorverliefd, halsoverkop verloofd en al even snel weer aartsvijanden. De vonk die eind december met volle vaart oversloeg tussen ‘Temptation Island’-ster Megan Desaever en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Dennis Roos is serieus geblust. Hun Dubaidroom viel in duigen, de redenen daarvoor worden openlijk uitgevochten op sociale media. Van vermeend bedrog, een “persoonlijkheidsstoornis” tot zijn hernieuwde relatie met zijn ex en haar hereniging met mede ‘Temptation’-deelnemer Mezdi.

De trouwerij van Megan en Dennis werd duidelijk van de planning geschrapt, want als we beide partijen mogen geloven zijn er al nieuwe liefdes in het spel. Dennis zou zich verzoend hebben met zijn ex en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-ster Olivia Talar, Megan zou dan weer contact zoeken met haar ‘Temptation’-collega Mezdi Al Shekhly. Het vaak goedgeïnformeerde roddelkanaal Reality FBI kreeg - volgens Dennis van Megan zelf - enkele conversaties van de voormalige tortelduifjes in handen.

Rebound

Uit berichten blijkt dat Megan zich een rebound voelt voor Dennis, alsof ze een ‘tussendoortje’ was voor zijn relatie met Olivia. Waarop Dennis meteen in de verdediging schiet: “Oké narcist, ik heb gewoon vernomen hoe ziek je bent en dat je echt hulp nodig hebt. Je hebt een persoonlijkheidsstoornis vrees ik.” Geen liefdesverdriet voor hem, doet hij uitschijnen. “Ik ben gelukkiger dan ooit na afgelopen tijd wat je allemaal gedaan hebt. Dus geniet van je ‘betere’ mannen en leef je zielige leventje zonder vrienden.”

Volledig scherm Reality FBI deelde berichten tussen Megan en Dennis. © Instagram

Mezdi

Maar dan laat Dennis toch nog een bommetje vallen. “Hoop dat het leuk was op je date met Mezdi. Mijn avond was veel beter met iemand die echt real met me is.” Volgens het roddelkanaal zou de voormalige ‘Temptation Island’-deelnemer inderdaad samen met Megan tijd doorbrengen in Dubai. De twee namen in 2018 allebei deel aan de ‘ultieme relatietest’, beide relaties liepen op de klippen. Zij bedroog haar toenmalige vriend Kevin, hij verbrodde zijn relatie met Daniëlle.

Volledig scherm Reality FBI deelde berichten tussen Megan en Dennis. © Instagram

Pleidooi van Dennis

Op zijn eigen Instagram wil Dennis toch nog even het (laatste?) woord nemen. Vanuit zijn standpunt doet hij de - niet zo rooskleurige romance - van hem en Megan uit de doeken. Ze zou hem iedere avond alleen in bed laten liggen om met andere mannen op te trekken, gsm-nummers sprokkelen terwijl hij even naar het toilet was, ... Daarbovenop zou ze volgens hem elke dag met haar ex doorbrengen en om acht uur ‘s morgens weer naast hem komen liggen.

Volledig scherm Het Instagramverhaal van Dennis Roos. © Instagram

Insert Olivia. De knipperlichtrelatie die hij jarenlang met haar onderhield, is duidelijk weer aan. “Ik heb spijt dat ik zo’n goed meisje pijn heb gedaan. Ik ben met Olivia gewoon goed, ondanks ik niet goed geweest ben voor haar.” Hij geeft toe dat hij contact zocht met haar en vindt het bizar dat Megan daar nu “aandacht mee zoekt.” “Ik zocht inderdaad contact met haar omdat ik besefte dat ik een diamant heb laten vallen voor een steen.”

Volledig scherm Olivia en Dennis namen ooit deel an 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Volgens hem lekte Megan ook zélf het berichtenverkeer tussen hen. “Ik vind niet dat heel Nederland en België alles altijd moet weten. Waarheid komt altijd boven water. Have fun in je wereld vol illusies.” Maar of daarmee het laatste woord is gezegd valt nog te betwijfelen.

