Jani Kazaltzis opnieuw verliefd: “Ik ben van ‘t straat”

In ‘Vrede op aarde’ wil Sven de Leijer weten wat het hoogtepunt van het jaar was voor z'n gast, Jani Kazaltzis. “Mijn hoogtepunt ... Ik ben van ‘t straat", vertelt de tv-figuur lachend. “Dus stop met dm’en allemaal.” Z'n nieuwe vriend is geen bekend figuur, voegt hij er nog aan toe. “Hij werkt niet voor televisie en hij werkt niet in de sector, want ik weet hoe fucked up die mensen zijn", lacht hij. “Hij werkt voor een farmaceutisch bedrijf. Amai, ik word zenuwachtig. Ik ben precies 16 jaar. Ja, ik heb een vriendje.”

In 2020 maakte Jani bekend dat hij en z’n vriend na twaalf jaar uit elkaar waren. In het tv-programma ‘Kat zonder grenzen’ vertelde hij enkele maanden later voorzichtig waarom het is fout gelopen. Jani en zijn vriend zagen elkaar vaak alleen maar in het weekend waardoor het koppel meestal niet veel tijd had om bepaalde zaken echt uit te praten. “Na twaalf jaar waren er wel wat frustraties en soms was er ook wel eens een uitbarsting. Soms moet je dan gewoon drie dagen kwaad zijn en fuck off zeggen, maar dat deden wij niet. Na twee uur was alles weer in orde, want dan moest mijn vriend weer weg”, vertelde Kazaltzis openhartig.

Net omdat ze zo weinig tijd hadden probeerden ze steevast om samen een mooie tijd te beleven. “Toen we samen waren, discussieerden we niet over de kleine dingen.” Daarnaast gaf de stylist toe dat hij zich heeft laten beïnvloeden door het clichébeeld van de perfecte relatie. “Wij probeerden zowel voor onszelf als voor de buitenwereld hét perfecte koppel te zijn. Maar als ik wist dat het oké was om problemen te hebben in de liefde, dan zou ik daar veel meer uit geleerd hebben. Het zou mij ook een stuk sterker gemaakt hebben.”

