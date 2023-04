Jani en lief stellen eigen beautymerk IOAN voor: “We mikken op een ‘wow’-effect”

BV Junior Planckaert en Pauline hebben een LAT-relatie: “Een beetje jaloezie wakkert onze liefde aan”

Hij zit vaak in Frankrijk, zij woont en werkt in Vlaanderen. Voor Junior Planckaert (30) en z’n vriendin Pauline (24) - die verliefd werden in ‘Junior op zoek naar de liefde’ - is samenwonen nog lang niet aan de orde. “We zien elkaar enkel in het weekend”, vertellen ze in ‘Story’, in een uitgebreid gesprek over jaloezie, hun kinderwens en de revalidatie van Junior. “Hij geeft me niet genoeg bevestiging. Daar kan ik me aan ergeren.”