Jana uit ‘Blind Getrouwd’ bevestigt nieuwe relatie: “Ja, ik heb een vriend”

"Hij beloofde me een tweejarig contract voor La Perla in Milaan": zangeres Trisha bedrogen door oplichter

Trisha (39) is het slachtoffer geworden van fraude. De zangeres werd opgelicht door een jeugdvriend van haar ex, de vorig jaar overleden Ignace Crombé, vertelt ze in TV Familie. “Het feit dat hij een afbeelding van mijn identiteitskaart in handen heeft, maakt de zaak voor mij nog verontrustender.”