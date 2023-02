James Cooke openhartig over de twijfels aan zichzelf als vader: “Ik kan niet voor de volle 100 procent zeggen dat ik het goed ga doen”

“Ik heb het gevoel dat jij een enorm goede papa zou zijn”, zei Jonas aan James op de zeilboot. “Ja, ik weet het. Ik zou het ook graag zijn", antwoordde een emotionele James. “Als Dorian (Liveyns, zijn man red.) en ik samen papa zouden worden, dan wil de beste versie van die vader zijn. Daarom twijfel ik ook zo vaak.” Als Cooke bij radiopresentatoren Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert het fragment herbeluistert, benadrukt hij hoe intens en verhelderend ‘Over de oceaan’ was. “Dan begin je na te denken en maak je plannen voor als je terugkomt. Dan denk je: ‘Ik ga het even wat rustiger aan doen en ik ga die kinderwens waarmaken’. Ik weet dat ik Dorian, en mezelf, daar heel blij mee zou maken. Want dat gevoel zit al in mij vanaf het moment dat ik kon zeggen: ‘Ik wil papa worden.’” Maar dan stap je van die boot, en word je letterlijk weer met je voeten op de grond gezet. “Het leven neemt weer over, dat duurde maar een paar dagen. Eens we terug in België aankwamen, werden we weer opgeslokt door het leven.” Af en toe stilstaan bij de kansen die het leven schenkt, is een mooie les die James meegeeft.