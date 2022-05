Jacques Vermeire waagt zich opnieuw aan TikTok na schouderbreuk: “Maar echt dansen lukt nog niet”

BV Jan Decleir reageert voor het eerst op overlijden van Reinhilde: “We hebben onze jongste zus zo verwend”

Na een pakkend laatste eerbetoon in De Roma voor actrice Reinhilde Decleir, spreekt Jan Decleir voor het eerst over zijn zus sinds haar overlijden. “Onze zus was de jongste”, vertelt de acteur aan VTM NIEUWS. “We hebben ze echt in de boter gebakken, we hebben haar zo verwend dat nooit iets genoeg was voor haar. Dat is waar haar energie vandaan kwam: ze wou altijd meer.”

