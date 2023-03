Jacques Vermeire over zijn moeilijke strijd tegen darmkanker: “Ik kon zelfs niet alleen naar het toilet gaan”

BV“Elke keer als je het ziekenhuis binnenkomt voor een onderzoek, is dat lichte stress.” Zaterdag vertelt Jacques Vermeire (71) in een nieuwe aflevering van ‘De Vermeires’ openhartig over zijn gezondheid. De komiek kreeg tien jaar geleden te kampen met kanker. De ziekte waar ook Jacques’ partner Muriel aan is bezweken, na een lang ziektebed en vele bange momenten. “Wat ik toen moest doen, was het ergste dat ik ooit heb meegemaakt.”