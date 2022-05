Jacky Lafon en Wendy Van Wanten zijn beste vriendinnen: “Maar over ons verdriet praten we zelden”

Royalty “Je vertrok en kwam pas dagen later terug”: de complexe liefde tussen prins Laurent en Wendy Van Wanten

“Bij haar heeft Laurent de liefde ontdekt.” Het begon in 1995 in Parijs en sleepte jarenlang aan, maar nu krijgt het verhaal tussen Wendy Van Wanten (61) en prins Laurent (58) alweer een nieuwe wending. Na 20 jaar mysterie lieten Van Wanten en haar 21-jarige zoon zich in ‘Het Huis’ dan ook ontvallen dat prins Laurent níet de vader is van Clément, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Al kwamen die geruchten uiteraard niet zomaar uit de lucht gevallen. Een reconstructie van hun bijzondere relatie, die zelfs voor een breuk binnen Wendy’s familie zorgde.

25 november